Лев Воронин: Трефилов никуда не уходит – он будет курировать наш женский гандбол Мартин сменил Трефилова на посту главного тренера женской сборной России.

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал о том, в какой должности будет работать бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов.

«Во многих СМИ писалось о том, что он уходит, но Евгений Васильевич никуда не уходит, – приводит ТАСС слова Воронина, – он остается работать в должности вице-президента во благо гандбола, он будет курировать наш женский гандбол».

Напомним, в понедельник ФГР объявила о том, что новым главным тренером женской сборной России назначен испанец Амброс Мартин, сменивший Трефилова.

В прошлом сезоне под руководством Мартина «Ростов-Дон» дошел до финала Лиги чемпионов.