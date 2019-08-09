Лев Воронин: Трефилов никуда не уходит – он будет курировать наш женский гандбол

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал о том, в какой должности будет работать бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов.
«Во многих СМИ писалось о том, что он уходит, но Евгений Васильевич никуда не уходит, – приводит ТАСС слова Воронина, – он остается работать в должности вице-президента во благо гандбола, он будет курировать наш женский гандбол».
Напомним, в понедельник ФГР объявила о том, что новым главным тренером женской сборной России назначен испанец Амброс Мартин, сменивший Трефилова.
В прошлом сезоне под руководством Мартина «Ростов-Дон» дошел до финала Лиги чемпионов.
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