Сергей Шишкарев: Трефилов останется в «Кубани» на менее энергозатратной позиции - Советский спорт
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10 августа 2019 14:38ГандболЛипкин Антон

Сергей Шишкарев: Трефилов останется в «Кубани» на менее энергозатратной позиции

Трефилов тренировал «Кубань» с 2016 года.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов останется в «Кубани».

«Евгений Васильевич продолжит работать в «Кубани», но на менее энергозатратной позиции, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Сейчас идет поиск преемника на посту главного тренера».

Напомним, в понедельник ФГР объявила о том, что Трефилов покидает пост главного тренера женской сборной России и станет вице-президентом федерации. На этом посту он будет курировать женский гандбол. С 2016 года Трефилов также тренировал «Кубань», которая прошлый сезон завершала под руководством тренера Дениса Сайфулина.

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