Евгений Трефилов: Где сейчас мужская сборная, там и женская будет

Тренер олимпийских чемпионок 2016 года Евгений Трефилов считает, что российский гандбол ждут тяжелые времена.
– Очень плохо думаю о будущем российского гандбола. Лет пять назад я уже говорил, что мы идем по ступеням развития мужского гандбола. Вот посмотрите, где мужики? Там же и наши женщины тоже будут. Или посмотрите у молодежи. Раньше первые места были, а сейчас – четвертые, пятые. То есть, молодежной подпитки нет. Количество занимающихся сократилось, – сказал 63-летний специалист в эфире канала «Россия 24».
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