Евгений Трефилов: Где сейчас мужская сборная, там и женская будет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 18:37ГандболКоноплев Александр

Евгений Трефилов: Где сейчас мужская сборная, там и женская будет

Легендарный специалист настроен скептически.

Тренер олимпийских чемпионок 2016 года Евгений Трефилов считает, что российский гандбол ждут тяжелые времена.

– Очень плохо думаю о будущем российского гандбола. Лет пять назад я уже говорил, что мы идем по ступеням развития мужского гандбола. Вот посмотрите, где мужики? Там же и наши женщины тоже будут. Или посмотрите у молодежи. Раньше первые места были, а сейчас – четвертые, пятые. То есть, молодежной подпитки нет. Количество занимающихся сократилось, – сказал 63-летний специалист в эфире канала «Россия 24».

12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
14/08 19:37Футбол
Сергей Юран: Португальцы в шоке. Для них РПЛ - что-то вроде КипраБывший форвард сборной России и «Порту» получил немало звонков из Португалии с вопросами, что это за клуб такой - «Краснодар».
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
14/08 18:02Футбол
Олег Кононов: Матч «Краснодара» не смотрелГлавный тренер «Спартака» рассказал о подготовке к ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
14/08 12:00Хоккей
«Магнитка» провела лучшую селекцию в КХЛ. Она идет за Кубком ГагаринаРуководство «Металлурга» подписало уйму качественных игроков.
14/08 18:07Футбол
Айртон: Скучаю по Фернандо и АдрианоЗащитник «Спартака» уверен, что дома против «Туна» будет проще, чем на выезде.
12/08 15:00Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
14/08 18:30Футбол
Марк Шнайдер: Мы способны забить «Спартаку» два мяча и пройти дальшеГлавный тренер «Туна» Марк Шнайдер и на пресс-конференции накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» рассказал о предстоящей игре.
14/08 09:00Футбол
Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и РоналдуБывший нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором «красные» на правах победителей Лиги чемпионов сыграют с триумфатором Лиги Европы «Челси».
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
14/08 17:06Футбол
Евгений Бушманов: Победу над «Барсой» в 1992-м тоже не показало ТВ. Традиция…Своими впечатлениями от победы «Краснодара» над «Порту» поделился бывший защитник сборной, который в 1992 году помог ЦСКА одержать первую по-настоящему громкую для России еврокубковую победу – со счетом 3:2 в гостях над «Барселоной».
11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
14/08 00:45Футбол
Евгений Ловчев: «Краснодар» и Шапи покорили ЕвропуОбозреватель «Советского спорта» – о блестящей победе российского клуба в Португалии.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
Новости
19:41 Футбол Медведев не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
19:34 Футбол Старридж может перейти в «Трабзонспор»
19:27 Футбол «Зенит» арендовал нападающего «Нижнего Новгорода»
19:22 Футбол «Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»
18:52 Футбол Валерий Рейнгольд: «Спартак» по уровню на десять голов выше «Туна»
18:37 Гандбол Евгений Трефилов: Где сейчас мужская сборная, там и женская будет
18:30 Хоккей «Адмирал» проиграл «Кошице»
18:22 Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
18:15 Футбол «Рубин» оштрафован на миллион рублей из-за статуса Шаронова
17:53 Футбол «Ахмат» заплатит 150 000 рублей за оскорбление судьи
17:38 Футбол Тренер «Туна»: Моя команда способна пройти дальше
17:30 Футбол «Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори
17:17 Футбол «Химки» в большинстве не смогли обыграть «Томь»
17:13 Футбол Билеты на Суперкубок УЕФА продаются по 3500 евро
16:58 Футбол Сала мог погибнуть из-за угарного газа
16:38 Футбол СМИ: Руни лечится от алкоголизма
16:15 Хоккей Еще один юниор погиб с наушниками под поездом
15:58 Баскетбол Юнас Жеребко: Здорово, что теперь в «Химках» будет два шведа
15:43 Футбол Директор «Порту»: Кто не выполнил договоренности – так это «Матч ТВ»
15:25 Футбол Хердур Магнуссон: Мы все в ожидании дерби со «Спартаком»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика