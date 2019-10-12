«Чеховские медведи» уступили бухарестскому «Динамо» В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Чеховские медведи» дома проиграли «Динамо» из Бухареста – 20:30 (10:16).

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По четыре очка в составе хозяев набрали Дмитрий Санталов, Сергей Косоротов и Дмитрий Киселев.

У «Медведей» три поражения в четырех встречах.