Семь очков Сороки не помогли «Мотору» в матче с «Мешковым»

Четыре очка в составе победителей набрал россиянин Александр Шкуринский. У проигравших семь очков на счету другого россиянина – Игоря Сороки.
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