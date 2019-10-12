Семь очков Сороки не помогли «Мотору» в матче с «Мешковым» В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мешков» в Бресте обыграл запорожский «Мотор» – 33:31 (16:19).

Загрузка... Четыре очка в составе победителей набрал россиянин Александр Шкуринский. У проигравших семь очков на счету другого россиянина – Игоря Сороки. «Мотор» потерпел четвертое поражение, «Мешков» одержал первую победу.