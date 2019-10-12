Семь очков Сороки не помогли «Мотору» в матче с «Мешковым» - Советский спорт
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12 октября 2019 21:28ГандболКоноплев Александр

Семь очков Сороки не помогли «Мотору» в матче с «Мешковым»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мешков» в Бресте обыграл запорожский «Мотор» – 33:31 (16:19).

Четыре очка в составе победителей набрал россиянин Александр Шкуринский. У проигравших семь очков на счету другого россиянина – Игоря Сороки.

«Мотор» потерпел четвертое поражение, «Мешков» одержал первую победу.

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