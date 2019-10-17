Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином вызвал 23 гандболистки на тренировочный сбор для подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в сборе примут участие следующие игроки: Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»); Левые крайние: Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»); Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»); Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»); Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»); Правые полусредние: Валерия Ганичева («Звезда»), Валерия Маслова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»); Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»). Отмечается, что национальная команда соберется на базе в подмосковном Новогорске в начале следующей недели, сбор продлится до 27 октября. Добавим, что чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в японском городе Кумамото. На групповом этапе мирового первенства российские гандболистки сыграют с командами Аргентины, Китая, ДР Конго, Швеции и Японии.