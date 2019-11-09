Екатерина Ильина: У сборной России на чемпионате мира все будет хорошо Турнир пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Разыгрывающая ЦСКА Екатерина Ильина высказалась о перспективах сборной России на чемпионате мира в Японии.

«Я верю в нашу команду, в тренера, в девчонок, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летней гандболистки. – У нас очень сильная сборная, думаю, что все будет хорошо на чемпионате мира. Хорошо – это значит медали».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе сборная России сыграет в группе D со Швецией, Японией, Китаем, Аргентиной и ДР Конго.

Два года назад на турнире в Германии сборная России заняла итоговое пятое место.