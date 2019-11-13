Лада Самойленко: Задача ЦСКА – серебро чемпионата - Советский спорт
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13 ноября 2019 14:26ГандболЛипкин Антон

Лада Самойленко: Задача ЦСКА – серебро чемпионата

ЦСКА идет на третьем месте в суперлиге.

Разыгрывающая гандбольного ЦСКА Лада Самойленко рассказала о задачах, которые стоят перед командой в ее дебютном сезоне в суперлиге.

«У нас достаточно сильная команда, все подобраны очень хорошо, на каждую из позиций у нас примерно равнозначные замены, – приводит News.ru слова 21-летнего игрока. – Перед нами Ян (Лесли) поставил задачу минимум – серебро чемпионата. И мы точно рассчитываем на медали».

Отметим, что в девяти матчах сезона ЦСКА одержал семь побед при двух поражениях и занимает третье место в турнирной таблице суперлиги, отставая на восемь очков от «Ростов-Дона» и на два – от «Лады».

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