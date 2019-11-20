Полина Кузнецова: Мы настраиваемся только на победу на чемпионате мира Турнир пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

Левая крайняя сборной России Полина Кузнецова высказалась о задачах на предстоящий чемпионат мира в Японии.

«Конечно, выход на Олимпиаду через чемпионат мира – идеальный вариант для нас, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летней Кузнецовой. – Нам дышалось бы легче, но на чемпионате мира будет очень тяжело.

Мы настраиваемся только на победу, мы сами хотим победить. Будет непросто, но мы будем стараться».

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе Россия сыграет с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).