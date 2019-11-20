Сергей Шишкарев: Давайте победим на чемпионате мира и будем спокойно готовиться к ОИ Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев озвучил задачу, которая стоит перед женской сборной на чемпионате мира в Японии.

«Мы ставим только одну задачу – напрямую квалифицироваться на Олимпийские игры, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Давайте победим и будем спокойно отдыхать и готовиться, чтобы потом не участвовать в отборочном турнире».

Ранее стал известен состав команды на турнир, который пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе Россия сыграет с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).

Отметим, что путевку на Олимпийские игры получит только чемпион мира.