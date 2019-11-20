Гандболисты «Спартака» победили «Акбузат» в матче чемпионата России

Московский гандбольный клуб «Спартак» в родных стенах обыграл уфимский «Акбузат» в матче чемпионата России. Встреча прошла сегодня во Дворце спорта «Динамо»
Еще в первом отрезке матча москвичи смогли оторваться от соперника на 5 результативных бросков. В дальнейшем они позволили уфимскому коллективу сократить отставание до 4 очков. Итоговый счет – 29:25 в пользу хозяев.
Таким образом, команда добилась шестой победы при трех поражениях, имея разницу забитых и пропущенных мячей «+14».
Что касается уфимцев, то они остались на девятом месте, одержав лишь 3 победы в 11 матчах.
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