Гандболисты «Спартака» победили «Акбузат» в матче чемпионата России - Советский спорт
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20 ноября 2019 21:51ГандболКорегин Владислав

Гандболисты «Спартака» победили «Акбузат» в матче чемпионата России

Команда Олега Кулешова поднялась на шестое место в турнирной таблице.

Московский гандбольный клуб «Спартак» в родных стенах обыграл уфимский «Акбузат» в матче чемпионата России. Встреча прошла сегодня во Дворце спорта «Динамо»

Еще в первом отрезке матча москвичи смогли оторваться от соперника на 5 результативных бросков. В дальнейшем они позволили уфимскому коллективу сократить отставание до 4 очков. Итоговый счет – 29:25 в пользу хозяев.

Таким образом, команда добилась шестой победы при трех поражениях, имея разницу забитых и пропущенных мячей «+14».
Что касается уфимцев, то они остались на девятом месте, одержав лишь 3 победы в 11 матчах.

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