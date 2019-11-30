Россия стартовала на чемпионате мира с разгрома Китая

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Женская сборная России по гандболу обыграла Китай (26:11) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Кумамото (Япония).

Самой результативной в составе российской команды стала правая крайняя Юлия Манагарова, забившая пять голов.

Сборная России возглавила группу D и во втором туре 2 декабря сыграет с Аргентиной.

Кумамото (Япония)

Чемпионат мира

Групповой этап

Группа D

1-й тур

Россия – Китай – 26:11 (13:6)

Россия: Манагарова (5), Сень (4), Фомина (3), Бобровникова (2), Михайличенко (2), Малашенко (2), Фролова (2), Кузнецова (1), Горшенина (1), Вяхирева (1), Макеева (1), Жилинскайте (1), Кожокарь (1), Илларионова.