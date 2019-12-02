Россия выиграла у Аргентины, одержав вторую победу на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу победила Аргентину (35:22) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Японии.
Самой результативной в составе российской команды стала полусредняя Ольга Горшенина, забившая пять голов.
Сборная России одержала вторую победу и лидирует в группе D. Напомним, в первом матче Россия нанесла поражение Китаю (26:11).
В третьем туре 3 декабря соперником команды Амброса Мартина станет ДР Конго.
Кумамото (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Группа D
2-й тур
Аргентина – Россия – 22:35 (12:17)
Россия: Горшенина (5), Кузнецова (4), Сень (4), Фролова (4), Малашенко (3), Манагарова (3), Кожокарь (3), Вяхирева (2), Михайличенко (2), Илларионова (2), Бобровникова (1), Фомина (1), Жилинскайте (1).