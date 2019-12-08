Российские гандболистки с победы над Румынией стартовали в основном раунде чемпионата мира Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Румынии в первом матче основного раунда чемпионата мира, проходящего в Японии.

Загрузка... Встреча второй группы, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 27:18 в пользу российских гандболисток. Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, записавшие на свой счет по пять голов. Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 10 декабря сыграет с командой Черногории.