Евгений Трефилов – о победе над Румынией: Индивидуально играть нам тяжеловато - Советский спорт
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08 декабря 2019 13:13ГандболКорегин Владислав

Евгений Трефилов – о победе над Румынией: Индивидуально играть нам тяжеловато

На чемпионате мира сборная России добилась шестой победы подряд.

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал победу женской сборной в матче чемпионата мира против Румынии (27:18).

– Поначалу мне не понравилось, действовали в защите неудачно, игра была мяч в мяч, но потом наладили командную игру. Не получалось забить, потому что каждая пыталась сыграть за себя, потом по защите командно разыграли, убежали. Мы можем победить командой, надо все время выполнять командные действия – в три, пять, шесть человек, индивидуально нам тяжеловато, – цитирует Трефилова ТАСС.

Напомним, что сборная России выступает в Японии в статусе действующего олимпийского чемпиона и вице-чемпиона Европы.

В следующем матче турнира подопечные Амброса Мартина сыграют 10 декабря с командой Черногории.

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