Амброс Мартин: Игра с Румынией стала полезной для сборной России Российские гандболистки одержали пятую подряд победу на чемпионате мира.

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу над Румынией (27:18) в первом матче команды в основном раунде чемпионата мира в Японии.

«Эта игра была для нас полезна, потому что мы должны уметь играть под прессингом, давлением соперника, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – В первом тайме у нас были проблемы в атаке. В такие моменты очень важно, чтобы высоким был уровень защиты, потому что хорошая игра в обороне позволяет совершать некоторое количество ошибок в нападении».

Напомним, по пять голов в матче забили полусредние Владлена Бобровникова и Анна Вяхирева. Сборная России одержала пятую подряд победу на турнире и после ничьей Испания – Швеция (28:28) стала единоличным лидером группы II, опережая Испанию на одно очко.

Следующим соперником сборной России 10 декабря станет Черногория, занимающая третье место. Добавим, что в полуфинал выходят две лучшие команды.