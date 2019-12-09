Амброс Мартин: Игра с Румынией стала полезной для сборной России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 10:17ГандболЛипкин Антон

Амброс Мартин: Игра с Румынией стала полезной для сборной России

Российские гандболистки одержали пятую подряд победу на чемпионате мира.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу над Румынией (27:18) в первом матче команды в основном раунде чемпионата мира в Японии.

«Эта игра была для нас полезна, потому что мы должны уметь играть под прессингом, давлением соперника, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – В первом тайме у нас были проблемы в атаке. В такие моменты очень важно, чтобы высоким был уровень защиты, потому что хорошая игра в обороне позволяет совершать некоторое количество ошибок в нападении».

Напомним, по пять голов в матче забили полусредние Владлена Бобровникова и Анна Вяхирева. Сборная России одержала пятую подряд победу на турнире и после ничьей Испания – Швеция (28:28) стала единоличным лидером группы II, опережая Испанию на одно очко.

Следующим соперником сборной России 10 декабря станет Черногория, занимающая третье место. Добавим, что в полуфинал выходят две лучшие команды.

Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Гинер против судей, Запашный против фанатов. Чем запомнился 19-й тур «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 10:06 Футбол Безъязычный Алексей
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Владимир Епифанцев: Хочу, чтобы Кокляев нашел себе бабу, которая смогла бы его успокоить Александр Емельяненко: Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет Чахкиев еще раз попросил Емельяненко принять вызов
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Косторная – и Али, и Тайсон. Побила свой мировой рекорд и нокаутировала всех В финале Гран-при женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – вторая, Анна Щербакова – третья, Александра Трусова – только пятая. 06.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Новости
10:24 Футбол Агент Сергеева: Ведем переговоры со многими клубами, в том числе ЦСКА
10:17 Гандбол Амброс Мартин: Игра с Румынией стала полезной для сборной России
10:10 Хоккей Игорь Бобков: От невызова в сборную двоякие ощущения
10:05 Хоккей Защитник Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала
09:59 Футбол «Крузейро», за который выступает Педро Роша, впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии
09:50 Футбол Рядом с Калининградом задержаны 19 фанатов «Легии», приехавших на драку с фанатами «Спартака»
09:49 Бокс Поветкин - о бое с Хантером: В какой-то момент я зациклился на один удар
09:29 Хоккей Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь
09:17 Хоккей Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно
09:12 Футбол Брендан Роджерс: Теперь эта команда в истории «Лестера»
09:00 Футбол Попов - об игре против «Спартака»: Мы больше хотели победить
08:39 Футбол «Наполи» определил трех кандидатов на замену Анчелотти
08:20 Хоккей Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
08:07 Бокс Следующий бой Джошуа может пройти на стадионе «Тоттенхэма»
07:47 Хоккей Майк Салливан: Я восхищен формой Малкина
07:32 Хоккей Главный тренер «Флориды»: Бобровский контролировал игру
07:17 Хоккей «Баффало» победил «Эдмонтон» в овертайме
06:49 Хоккей «Флорида» победила «Сан-Хосе», Бобровский признан первой звездой матча
06:33 Хоккей Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»
06:16 Хоккей «Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
Итоги недели: борьба с первым снегом, коммунальные аварии, гибель миллиардера
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Оренбургской области вновь подорожало дизельное топливо
В Казани на благоустройство парков и скверов направили рекордные 1,5 млрд рублей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика