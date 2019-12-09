Сергей Шишкарев: Мы готовы к дополнительным проверкам

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что сборная России готова к дополнительным проверкам на допинг перед Олимпиадой.
«Нас и так проверяли на допинг в два раза больше остальных сборных, - сказал Шишкарев ТАСС. - Мы к этому привыкли. Не исключен фактор провокаций, но надеюсь, что негодяев у нас не будет. Будем работать с ребятами и девочками, чтобы были внимательными к собственному здоровью, а также в использовании препаратов».
Напомним, WADA на заседании исполкома в Лозанне запретил России на четыре года проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Также российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом.
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