Россия победила Черногорию и вышла в полуфинал чемпионата мира 12 голов забила Манагарова.

Женская сборная России по гандболу обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира в Японии после победы над Черногорией (35:28) в своем втором матче основного раунда.

Самой результативной в составе российской команды стала правая крайняя Юлия Манагарова, забившая 12 голов. Десять забитых мячей на счету разыгрывающей Ярославы Фроловой.

Россия набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе II. Свой заключительный матч в основном раунде 11 декабря команда проведет с Испанией.

Кумамото (Япония)

Чемпионат мира

Женщины

Основной раунд

4-й тур

Россия – Черногория – 35:28 (17:16)

Россия: Манагарова (12), Фролова (10), Вяхирева (4), Бобровникова (4), Кузнецова (3), Сень (1), Михайличенко (1).