Евгений Трефилов: На чемпионате мира у нас есть свой флаг, подсунем его WADA Сборная России по гандболу одержала семь подряд побед на чемпионате мира в Японии.

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Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказался о решениях исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года.

«На чемпионате мира сейчас будем просить наших девушек, чтобы они доказали на турнире, что мы – Россия, – приводит «Р-Спорт» слова Трефилова. – На этом турнире у нас есть свой флаг. Вот и подсунем WADA наш российский флаг».

Напомним, во вторник сборная России победила Черногорию (35:28), выиграв седьмой матч подряд на чемпионате мира в Японии и обеспечила себе участие в полуфинале.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.