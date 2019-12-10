Анна Вяхирева: Возможно, этот чемпионат мира – наш последний шанс сыграть под флагом России Сборная России по гандболу вышла в полуфинал чемпионата мира.

Полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева прокомментировала победу над Черногорией (35:28) и выход в полуфинал чемпионата мира в Японии.

«Это была самая важная игра, – сказала 24-летняя гандболистка в интервью Stregspiller. – Потому что мы знали, что в случае победы выходим в полуфинал. Но в любом случае это получилась очень сложная игра, как и предыдущая (с Румынией – 27:18). Но я горжусь своей командой: мы сражались изо всех сил, проделали отличную работу, особенно в обороне. На этом турнире мы не смотрим, насколько сильный соперник, просто бьемся каждую минуту и стараемся показать лучшую игру.

Новости об исполкоме WADA? Мы стараемся просто не думать об этом. Мы находимся здесь и ничего не можем изменить. Возможно, это наш последний шанс сыграть на чемпионате под российским флагом. Просто бьемся – посмотрим, куда это выведет нас».

Напомним, сборная России одержала седьмую подряд победу на чемпионате мира и обеспечила себе выход в полуфинал.