Амброс Мартин: Слишком торопились и долго не могли создать преимущество Россия выиграла у Черногории и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Главный тренер сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу над Черногорией (35:28) в четвертом туре основного раунда чемпионата мира в Японии.

«Тяжелый получился матч, особенно в первом тайме, – приводит ТАСС слова Мартина. – Мы излишне нервничали и слишком торопились, поэтому долгое время не могли создать преимущество в счете. Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра».

Напомним, победа над Черногорией позволила сборной России обеспечить себе выход в полуфинал, который пройдет 13 декабря. В среду в заключительном матче основного раунда Россия сыграет с Испанией.

Отметим, что самой результативной в составе российской команды стала правая крайняя Юлия Манагарова, забившая 12 голов.