Юлия Манагарова: Никогда такого не было, чтобы забила 12 мячей Сборная России победила Черногорию и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Правая крайняя сборной России по гандболу Юлия Манагарова подвела итоги матча с Черногорией (35:28) в четвертом туре основного раунда чемпионата мира в Японии.

«У меня никогда такого не было, чтобы я забила 12 мячей, очень рада, – приводит ТАСС слова 31-летней Манагаровой. – Настраивались максимально, в следующей игре можно немного поберечь силы, психологически расслабиться».

Напомним, Манагарова стала самой результативной в составе российской команды. Сборная России одержала седьмую подряд победу на турнире и обеспечила себе выход в полуфинал, который пройдет 13 декабря.

В среду Россия сыграет с Испанией в заключительном матче основного раунда.