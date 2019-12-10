Юлия Манагарова: Никогда такого не было, чтобы забила 12 мячей

Правая крайняя сборной России по гандболу Юлия Манагарова подвела итоги матча с Черногорией (35:28) в четвертом туре основного раунда чемпионата мира в Японии.
«У меня никогда такого не было, чтобы я забила 12 мячей, очень рада, – приводит ТАСС слова 31-летней Манагаровой. – Настраивались максимально, в следующей игре можно немного поберечь силы, психологически расслабиться».
Напомним, Манагарова стала самой результативной в составе российской команды. Сборная России одержала седьмую подряд победу на турнире и обеспечила себе выход в полуфинал, который пройдет 13 декабря.
В среду Россия сыграет с Испанией в заключительном матче основного раунда.
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