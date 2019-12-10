Сергей Шишкарев: Решение WADA придаст дополнительную мотивацию сборной России - Советский спорт
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10 декабря 2019 15:08ГандболЛипкин Антон

Сергей Шишкарев: Решение WADA придаст дополнительную мотивацию сборной России

Россия победила Черногорию и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы женской сборной России над Черногорией (35:28) в матче основного раунда чемпионата мира в Японии высказался о задачах, которые стоят перед командой на турнире.

«Цель – золото, она была объявлена в самом начале, и то, что случилось вчера, решение WADA, придаст дополнительную мотивацию всей команде, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Если кто-то размышляет, что какая-то российская команда или спортсмен выйдет без флага, так мы поднимем тысячу флагов в финале».

Напомним, победа над Черногорией позволила сборной России обеспечить себе выход в полуфинал, который пройдет 13 декабря. В среду в заключительном матче основного раунда Россия сыграет с Испанией.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

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