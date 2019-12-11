Амброс Мартин: Матч с Испанией? Я представляю сборную России, этим все сказано - Советский спорт
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11 декабря 2019 09:04ГандболЛипкин Антон

Амброс Мартин: Матч с Испанией? Я представляю сборную России, этим все сказано

Россия и Испания разыграют первое место в группе основного раунда чемпионата мира в Японии.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин заявил, что предстоящий матч основного раунда чемпионата мира со сборной своей страны – Испании – станет для него особенным.

«Да, Испания – это страна, в которой я родился, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Но сейчас я представляю сборную России и отдаю команде все свои силы. Думаю, этим все сказано».

Напомним, во вторник после победы над Черногорией (35:28) сборная России вышла в полуфинал, но не гарантировала себе первое место в группе II. В свою очередь занимающую второе место Испанию может опередить Швеция, которая в заключительном туре сыграет с Черногорией.

Матч Испания – Россия пройдет 11 декабря в Кумамото. Начало – 9:00 (мск).

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