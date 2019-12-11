Россия победила Испанию и с первого места вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу одержала восьмую подряд победу на чемпионате мира в Японии.
В заключительном матче основного раунда Россия нанесла поражение Испании (36:26) и с первого места вышла в полуфинал.
Самой результативной в составе российской команды стала разыгрывающая Ярослава Фролова, забившая девять голов.
Соперником России по полуфиналу станет команда, занявшая второе место в группе I, на которое на данный момент претендуют сразу четыре сборные: Голландии, Норвегии, Германии и Сербии.
Полуфиналы чемпионата мира пройдут 13 декабря, финал и матч за третье место – 15 декабря.
Кумамото (Япония)
Чемпионат мира
Основной раунд
Группа II
5-й тур
Испания – Россия – 26:36 (12:16)
Россия: Фролова (9), Вяхирева (5), Михайличенко (3), Малашенко (3), Кузнецова (2), Сень (2), Горшенина (2), Лагина (2), Фомина (2), Манагарова (2), Седойкина (1), Бобровникова (1), Макеева (1), Илларионова (1).