Россия победила Испанию и с первого места вышла в полуфинал чемпионата мира Фролова забила девять голов.

Женская сборная России по гандболу одержала восьмую подряд победу на чемпионате мира в Японии.

В заключительном матче основного раунда Россия нанесла поражение Испании (36:26) и с первого места вышла в полуфинал.

Самой результативной в составе российской команды стала разыгрывающая Ярослава Фролова, забившая девять голов.

Соперником России по полуфиналу станет команда, занявшая второе место в группе I, на которое на данный момент претендуют сразу четыре сборные: Голландии, Норвегии, Германии и Сербии.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 13 декабря, финал и матч за третье место – 15 декабря.

Кумамото (Япония)

Чемпионат мира

Основной раунд

Группа II

5-й тур

Испания – Россия – 26:36 (12:16)

Россия: Фролова (9), Вяхирева (5), Михайличенко (3), Малашенко (3), Кузнецова (2), Сень (2), Горшенина (2), Лагина (2), Фомина (2), Манагарова (2), Седойкина (1), Бобровникова (1), Макеева (1), Илларионова (1).