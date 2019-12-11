Евгений Трефилов: Сейчас главное - не расслабляться - Советский спорт
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11 декабря 2019 13:33ГандболНечаев Юрий

Евгений Трефилов: Сейчас главное - не расслабляться

Российские гандболистки одержали очередную победу на чемпионате мира.

Вице-президент Федерации гандбола России, бывший тренер национальной сборной Евгений Трефилов призывает команду не расслабляться после восьми побед подряд на чемпионате мира.

«Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры - все как обычно, может быть, даже построже следует быть на тренировках», - сказал Трефилов ТАСС.

Напомним, сегодня сборная России обыграла команду Испании со счетом 36:26 (16:12) и вышла из группы с первого места.

Соперником россиянок по полуфиналу станет команда, занявшая второе место в группе I, на которое на данный момент претендуют сразу четыре сборные: Голландии, Норвегии, Германии и Сербии.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 13 декабря, финал и матч за третье место – 15 декабря.

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