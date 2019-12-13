Сергей Шишкарев – о поражении России: Удача была не на нашей стороне В полуфинале подопечные Амброса Мартина уступили сборной Нидерландов.

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал результат полуфинального матча чемпионата мира между Россией и Нидерландами (32:33).

– Мы проиграли достойно, удача была не на нашей стороне. Мне показалось, что голландки хотели выиграть больше, чем сборная России. У них было больше уверенности, больше азарта. Даже такой феноменальный игрок, как Аня Вяхирева, не может в одиночку вытащить всю игру, – цитирует Шишкарева «РИА Новости».

Также он сделал замечание тренерскому штабу сборной по причине того, что многие игроки не имели возможности проявить себя на турнире, приводя в пример таких гандболисток, как Ольга Горшенина и Елена Михайличенко: «Они уже доказывали свою состоятельность, я не понимаю, почему они не получили своего шанса. Будем разбираться по этому поводу. Вместо того чтобы наращивать темп, прессинг, разнообразие в атаке, наша сборная в конце матча уставшая пешком ходила по площадке», – добавил президент.

В матче за бронзовые медали мирового первенства сборная России сыграет с проигравшим в паре Норвегия – Испания.