Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира Турнир завершается в Японии.

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Женская сборная России обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 33:28.

В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева, забросившая 9 мячей. Она же была признана лучшим игроком встречи.

Напомним, россиянки выиграли восемь матчей на турнире подряд и вышли в полуфинал с первого места в группе II, однако в матче за выход в финал уступили команде Голландии 32:33.

В финале чемпионата мира сегодня сыграют сборные Испании и Голландии. Встреча начнется в 14:30 мск.

Кумамото (Япония)

Чемпионат мира

Женщины

Матч за третье место

Норвегия - Россия - 28:33 (15:18)

Россия: Вяхирева (9), Макеева (4), Манагарова (4), Сень (3), Михайличенко (3), Фролова (3), Фомина (2), Бобровникова (2), Кузнецова (2), Малашенко (1).