Россиянка Вяхирева включена в символическую сборную чемпионата мира

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Правая крайняя сборной России Анна Вяхирева вошла в символическую сборную чемпионата мира по гандболу, который сегодня завершился в Японию.

Вяхирева была признана лучшим игроком на своей позиции. Новый чемпион мира команда Голландии делегировала в символическую сборную двух игроков – вратаря Тесс Вертер и автора девяти голов в финале против испанок Эставану Полман, которую признали MVP всего турнира. Также в команду всех звезд ЧМ-2019 вошли норвежка Камилла Херем, испанка Алехандрина Кабраль Барбоса, шведка Линн Блом и Йованка Радичевич из сборной Черногории.

В финале сборная Голландии обыграла команду Испании 30:29. Сборная России выиграла у команды Норвегии матч за 3-е место (33:28).

Стоит отметить, что 24-летняя Вяхирева стала также лучшей ассистенткой чемпионата мира, сделав 62 результативные передачи.