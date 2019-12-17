Гендиректор ФГР: Тренерский штаб Мартина выполнил свою задачу Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин по итогам чемпионата мира в Японии высказался о работе нового главного тренера команды Амброса Мартина.

«Понятно, что результат получился не максимальный, но все равно он достигнут, – приводит «Р-Спорт» слова Воронина. – Тренерский штаб во главе с Мартином выполнил свою задачу. Медаль чемпионата мира впервые за десять лет – это положительный результат для нас».

В воскресенье Россия победила Норвегию (33:28) в матче за бронзу. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.

Россия стала призером чемпионата мира впервые с 2009 года, когда выиграла золото на турнире в Китае.

В марте 2020 года Россия выступит на олимпийском квалификационном турнире.