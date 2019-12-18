Сергей Шишкарев: Результат сборной России – это достижение, но пятерку бы за него не поставил - Советский спорт
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18 декабря 2019 16:35ГандболЛипкин Антон

Сергей Шишкарев: Результат сборной России – это достижение, но пятерку бы за него не поставил

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира в Японии.

Сборная России стала бронзовым призером, впервые за десять лет войдя в тройку лучших на чемпионате мира. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.

«Это первая медаль за десять лет, и третья за время моего президентства, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Если считать в медальном плане, то это, безусловно, достижение, если с точки зрения спортивного результата, то оценил бы его как удовлетворительный, но не поставил бы за это пятерку».

В марте 2020 года Россия выступит на олимпийском квалификационном турнире.

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