Сергей Шишкарев: Результат сборной России – это достижение, но пятерку бы за него не поставил Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира в Японии.

Сборная России стала бронзовым призером, впервые за десять лет войдя в тройку лучших на чемпионате мира. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.

«Это первая медаль за десять лет, и третья за время моего президентства, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Если считать в медальном плане, то это, безусловно, достижение, если с точки зрения спортивного результата, то оценил бы его как удовлетворительный, но не поставил бы за это пятерку».

В марте 2020 года Россия выступит на олимпийском квалификационном турнире.