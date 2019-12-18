Сергей Шишкарев: Постараюсь согласовать с Мартином моменты взаимодействия с Трефиловым - Советский спорт
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18 декабря 2019 16:49ГандболЛипкин Антон

Сергей Шишкарев: Постараюсь согласовать с Мартином моменты взаимодействия с Трефиловым

Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о взаимодействии главного тренера женской сборной России Амброса Мартина с вице-президентом ФГР Евгением Трефиловым, который раньше возглавлял национальную команду.

«Я подготовлю дополнительное соглашение с Амбросом Мартином, в котором очень четко постараюсь написать и согласовать с ним моменты взаимодействия – как вмешиваться, когда решение должно быть индивидуальным, а когда коллективным», – приводит ТАСС слова Шишкарева.

Напомним, под руководством испанца Мартина сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира, завоевав медали турнира впервые за десять лет.

Всего на чемпионате мира у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.

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