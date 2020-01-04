Анна Сень: До последнего верила, что съезжу с Трефиловым еще на одну Олимпиаду Олимпийская чемпионка, капитан сборной России по гандболу Анна Сень объяснила, почему плакала, когда из сборной ушел Трефилов.

- Для меня это было безумно неожиданно. Я понимаю, что у Евгения Васильевича есть проблемы со здоровьем, он перенес тяжелую операцию. И все равно я до последнего верила и надеялась, что с этим человеком я съезжу еще на одну Олимпиаду, и мы еще что-нибудь выиграем вместе. Я десять лет работала с ним, мне было безумно жалко, что он уходит. Поплакала, муж меня успокаивал. Ну, а что поделаешь? – приводит слова Сень «РИА Новости».

Напомним, что Трефилов покинул должность главного тренера женской сборной России по гандболу в августе прошлого года. Специалист работал в команде с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством российская сборная завоевала серебро Олимпиады в Пекине и золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.