Эдуард Кокшаров: Исландия построена на двух-трех игроках, остальные им подыгрывают - Советский спорт
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13 января 2020 13:10ГандболЛипкин Антон

Эдуард Кокшаров: Исландия построена на двух-трех игроках, остальные им подыгрывают

Россия сыграет с Исландией во втором туре группового этапа Евро-2020.

Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров высказался о втором сопернике команды на Евро-2020 – сборной Исландии.

«Сборная Исландии – очень сбалансированная и дисциплинированная команда, которая построена на двух-трех опытнейших игроках, – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. – Остальные им подыгрывают, не делая ничего лишнего».

Напомним, в первом туре группы E Россия проиграла Венгрии (25:26), а Исландия победила Данию (31:30). В основной раунд выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Матч Исландия – Россия пройдет 13 января в Мальме. Начало игры – 20:15.

Добавим, что Евро-2020 проходит с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции.

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