Сергей Горбок: Не удивлен, что Исландия победила Данию Россия сыграет с Исландией во втором туре группового этапа Евро-2020.

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Левый полусредний сборной России Сергей Горбок высказался о сборной Исландии, с которой российская команда сыграет во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Я нисколько не удивлен результату матча Дания – Исландия, – приводит слова 37-летнего игрока официальный сайт ФГР. – Эта победа – плод трудов главного тренера Гудмундура Гудмундссона, который работает со сборной почти два года.

У них сбалансированная команда, в составе которой есть очень сильные игроки. В первую очередь это основной левый полусредний «Барселоны» Арон Палмарссон, забросивший в ворота Дании десять мячей».

Напомним, в первом туре Исландия нанесла поражение Дании (31:30), а Россия проиграла Венгрии (25:26). Из каждой группы в основной раунд выходят по две команды.

Матч Исландия – Россия пройдет 13 января в Мальме. Начало игры – 20:15.

Нынешний чемпионат принимают три страны – Австрия, Норвегия и Швеция. Турнир продлится до 26 января.