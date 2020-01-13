Член исполкома ФГР Сергей Приголовкин: Сомневаюсь, что Россия обыграет Исландию Россия сыграет с Исландией на групповом этапе Евро-2020.

Член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин высказался о предстоящем матче Евро-2020 Исландия – Россия в Мальме.

«Игра у исландцев довольно проста, но эта простота обманчива, – приводит ТАСС слова Приголовкина. – Она основана на игроках высочайшего класса, на лидерах, которые, как правило, не проваливаются.

Сомневаюсь, что наши обыграют такую команду, но продолжаю в них верить. Будет крайне тяжело, но верю в наших парней».

Напомним, в первом туре группы E Исландия победила Данию (31:30), а Россия проиграла Венгрии (25:26). В основной раунд Евро-2020 выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Матч Исландия – Россия пройдет 13 января в Мальме. Начало игры – 20:15.

Нынешний чемпионат принимают три страны – Австрия, Норвегия и Швеция. Турнир продлится до 26 января.