Российские гандболисты пропустят ОИ-2020 Соревнования пройдут в Токио (Япония).

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов на участие в Олимпийских играх 2020 года. Об этом стало известно после матча группового этапа чемпионата Европы между командами Дании и Венгрии, который сыграли вничью (24:24).

Таким образом, национальная команда, ранее уступившая венграм, а также исландцам, пропустит летние Игры, поскольку заняла последнее, четвертое место в группе Е.

На данный момент у Исландии 4 очка, в активе венгров – 3 очка, а у датчан – одно. Даже если россияне обыграют датчан в следующем матче, они не смогут занять первые два места, которые гарантируют участие на Олимпиаде.