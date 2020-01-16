Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров принял решение оставить свой пост.

- Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы, - прокомментировал свое решение Кокшаров.

Напомним, что Кокшаров возглавил сборную России в июле 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира – 2019 (14-е место) и чемпионат Европы – 2020 (22-е место).

Добавим, что на проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира, потерпев три поражения в трех встречах предварительного раунда турнира.