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Сергей Шишкарев: Решение Кокшарова об отставке с поста главного тренера сборной понятно - Советский спорт
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16 января 2020 12:16Гандбол

Сергей Шишкарев: Решение Кокшарова об отставке с поста главного тренера сборной понятно

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал решение Эдуарда Кокшарова подать в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу.

- Очевидно, что сборная России выступила на чемпионате Европы неудовлетворительно, так что решение тренера об отставке понятно. Хочу поблагодарить Эдуарда Александровича за мужество признать свои ошибки и за силы, отданные национальной команде, - приводит слова Шишкарева официальный сайт Федерации гандбола России.

Добавим, что на проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира, потерпев три поражения в трех встречах предварительного раунда турнира.

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