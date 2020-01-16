Сергей Шишкарев: Решение Кокшарова об отставке с поста главного тренера сборной понятно Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал решение Эдуарда Кокшарова подать в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу.

- Очевидно, что сборная России выступила на чемпионате Европы неудовлетворительно, так что решение тренера об отставке понятно. Хочу поблагодарить Эдуарда Александровича за мужество признать свои ошибки и за силы, отданные национальной команде, - приводит слова Шишкарева официальный сайт Федерации гандбола России.

Добавим, что на проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира, потерпев три поражения в трех встречах предварительного раунда турнира.