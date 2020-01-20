Ристовска – о своей адаптации в России: Я стараюсь быть со всеми дружелюбной, и мне отвечают тем же

Македонская гандболистка ЦСКА Сара Ристовска рассказала о своей адаптации в России.
«Я переживала, потому что это абсолютно новые игроки, новые люди. Я была удивлена, так как не знала, что девчонки такие хорошие. Одна проблема - это язык. Первый месяц после приезда мне было жутко, потому что я многих не понимала. Сейчас все хорошо: я могу общаться с игроками, кто не знает английский, и стараюсь изъясняться по-русски. Я стараюсь быть со всеми дружелюбной и милой, и мне отвечают тем же», - рассказала спортсменка в интервью News.ru.
Ристовска стала игроком ЦСКА летом минувшего года. В текущем сезоне красно-синие занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 15 матчах столичный клуб одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. Лидером первенства является Ростов-Дон, победивший во всех 16 сыгранных матчах.
26 января ЦСКА на своей площадке примет «Ставрополье-СКФУ».
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