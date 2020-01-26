В Киеве опровергли информацию о совместной с Россией заявке на чемпионат Европы по гандболу Министерство культуры, молодежи и спорта Украины прокомментировала информацию СМИ о возможной совместной с Россией заявке на проведение чемпионата Европы среди женщин.

«Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместно с Украиной заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства на странице в Facebook.

Напомним, что ранее глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что Россия совместно с Белоруссией и Украиной может подать общую заявку на проведение женского чемпионата Европы 2026 года.