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Сергей Шишкарев: С кандидатурой главного тренера мужской сборной определимся до 1 апреля - Советский спорт
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06 февраля 2020 19:45Гандбол

Сергей Шишкарев: С кандидатурой главного тренера мужской сборной определимся до 1 апреля

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев – о назначении нового главного тренера мужской сборной.

- В настоящий момент готового решения по главному тренеру у нас нет. На следующей неделе актив Исполкома и тренерский совет обсудят этот вопрос еще раз и наметят дальнейший вектор развития. Повторюсь, мы находимся на дне и дальше падать некуда. До 1 апреля, ближе к квалификационным играм чемпионата мира, определимся со всеми кадровыми решениями, планами и задачами.

- Круг претендентов уже очерчен?
- Да, в нем есть как российские специалисты, например Воронин, Торгованов и Максимов, так и ряд иностранных тренеров. На прошедшем чемпионате Европы я разговаривал с тремя рулевыми ведущих сборных и клубов континента. С горечью признаюсь, их ничем к нам не заманить. Не хотят они ехать в Россию. Вот в таком состоянии мы сейчас находимся.

- Кого вы видите на этом посту?
- Хочу, чтобы пришел человек с горящими глазами. Который сам хочет и, главное, может добиться результата, и вместе с нами сдвинуть мужской гандбол с мертвой точки, - приводит слова Шишкарева сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, что 16 января главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров принял решение оставить свой пост.

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