Петкович возглавил сборную России по гандболу Контракт с немецким тренером рассчитан на четыре года.

Немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович возглавил мужскую сборную России по гандболу. Контракт с 64-летним специалистом рассчитан на четыре года.

«Для меня это огромная честь. Мне предлагали работу несколько европейских клубов, но я выбрал сборную России», — приводит пресс-служба Федерации гандбола России слова Петковича.

Он отметил, что, несмотря на неудачное выступление на прошедшем чемпионате Европы, у нашей сборной большой потенциал. Петкович добавил, что все уважают российскую гандбольную школу, и для него большой вызов попытаться вернуть ей былые успехи.