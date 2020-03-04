Петкович возглавил сборную России по гандболу

Немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович возглавил мужскую сборную России по гандболу. Контракт с 64-летним специалистом рассчитан на четыре года.
«Для меня это огромная честь. Мне предлагали работу несколько европейских клубов, но я выбрал сборную России», — приводит пресс-служба Федерации гандбола России слова Петковича.
Он отметил, что, несмотря на неудачное выступление на прошедшем чемпионате Европы, у нашей сборной большой потенциал. Петкович добавил, что все уважают российскую гандбольную школу, и для него большой вызов попытаться вернуть ей былые успехи.
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