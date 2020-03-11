ЕГФ из-за коронавируса перенесла отборочные матчи женского чемпионата Европы Сборная России должна была сыграть с Сербией на выезде и в Краснодаре.

Европейская федерация гандбола из-за распространения коронавируса приняла решение перенести на более поздний срок два мартовских тура квалификации женского чемпионата Европы. Об этом сообщает официальный сайт ЕГФ.

В заявлении сказано, что будут найдены альтернативные даты матчей, которые должны были состояться 25 и 29 марта.

Выступающая в группе 4 сборная России должна была провести два матча против команды Сербии – 25-го числа на выезде в Зренянине и 29-го дома в Краснодаре.

Таким образом, свои следующие встречи российские гандболистки проведут в конце весны – 27 мая в гостях у сборной Словакии и 31-го в Москве против команды Швейцарии.

В двух первых турах российская и сербская сборные одержали по две победы и набрали по 4 очка. Россиянки занимают первое место благодаря лучшей разнице мячей. Команда Амброса Мартина в сентябре прошлого года обыграла Словакию в Ростове-на-Дону (34:15) и одолела на выезде швейцарок (35:26).

В финальный турнир, который должен пройти в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря нынешнего года, выйдут две лучшие команды группы.