Трефилов усилил тренерский штаб женской «молодежки» Известный специалист приехал на тренировочный сбор, чтобы помочь в процессе подготовки.

Многолетний в прошлом главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов приехал в расположение молодежной сборной страны.

«Занятия очень интенсивные и интересные. Это связано еще и с тем, что на помощь Любови Петровне приехал Евгений Васильевич Трефилов. В тренировках делаем больше акцент на защиту. В нападении работаем над тем, чтобы сыграться, почувствовать друг друга, так как в команде есть новые гандболистки, с которыми нужно установить связь. Новенькие потихоньку вливаются в команду», - приводит официальный сайт «Ростов-Дона» слова первой полусредней Валерии Масловой.

Ранее Трефилов объявил об уходе с поста тренера сборной России пятого августа 2019-го года по состоянию здоровья. Он стал вице-президентом Федерации гандбола России.