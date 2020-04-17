Трефилов о карантине: Дле чего мы сейчас тренируемся, чтобы девушки купальники рекламировали? Знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов рассказал о тренировочном процессе в возглавляемой им «Кубани».

«Дистанционно даем задания - девочки выполняют, - пояснил «Советскому спорта» специалист, выигравший с женской сборной России золото Олимпиады-2016. - Присылают видео, как занимались утром, как вечером... Но я верю женщинам до тех пор, пока нахожусь с ними в одной комнате. Вышел, дверь закрыл – уже не верю. Если взять десять человек, из них только двое могут работать с должным упорством. Еще трое могут работать, а могут не работать. И еще человека четыре из десяти могут работать только под жесточайшим контролем...

Вот сейчас я девушек держу, а может, лучше их распустить в отпуск и собраться в июне? Для чего мы сейчас готовимся, тренируемся, чтобы они купальники рекламировали? Карантин постоянно продлевают, думаю, мы еще июнь захватим».

Полная версия интервью Трефилова - здесь.