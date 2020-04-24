Российские гандболистки вышли в финальный турнир чемпионата Европы Европейская федерация гандбола отменила оставшиеся четыре тура женского отборочного турнира к Евро-2020.

«На основании рейтинга в финальный турнир вышли следующие команды: Франция, Россия, Нидерланды, Румыния, Швеция, Венгрия, Черногория, Германия, Сербия, Испания, Словения, Польша, Чехия, Хорватия. Норвегия и Дания квалифицируются как хозяева. Жеребьевка чемпионата Европы 2020 состоится 18 июня в Вене.

Главной целью было завершить сезон 2019/20 года наилучшим образом, и в то же время заложить основу для начала сезона 2020/21 структурированным образом с наименьшим возможным воздействием текущего сезона», - говорится в заявлении пресс-службы Европейской федерации гандбола.

Как отмечается, все решения были приняты в связи пандемией Covid-19 после интенсивного мониторинга текущей ситуации, включая анализ правительственных мер, таких как ограничения на поездки и запреты на крупные мероприятия.