Владимир Максимов: Решение EHF отменить квалификацию к ЧМ-2021 – форс-мажор Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал решение Европейской гандбольной федерации (EHF) завершить досрочно отборочный турнир к чемпионату мира 2021 года.

- Это – влияние коронавируса, форс-мажор. В такие времена вообще сложно говорить о справедливости при принятии тех или иных решений. EHF нашла из сложившегося форс-мажора выход, который считает наиболее успешным. Они исходят из того, что нужно сделать все, чтобы не был утерян интерес к гандболу, - цитирует Максимова «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу Европейская федерация гандбола в связи с пандемией коронавируса отменила оставшиеся матчи плей-офф отборочного раунда к чемпионату мира среди мужчин 2021 года. Участники турнира были определены согласно рейтингу Евро-2020. Таким образом, российские гандболисты потеряли шансы завоевать путевку в финальную часть мирового первенства.