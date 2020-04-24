Евгений Трефилов: Опять начинать с нуля, но виноваты в этом сами Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов считает, что пропуск чемпионата мира критичен для мужской сборной России.

- Команда выпадет на пару лет точно, этот пропуск чемпионата мира критичен для сборной. Опять начинать с нуля, с отборов на следующие турниры после 2021 года. Сами дотянули до такого состояния в мужском гандболе. Конечно, виноваты в этом сами, - цитирует Трефилова «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу Европейская федерация гандбола в связи с пандемией коронавируса отменила оставшиеся матчи плей-офф отборочного раунда к чемпионату мира среди мужчин 2021 года. Участники турнира были определены согласно рейтингу Евро-2020. Таким образом, российские гандболисты потеряли шансы завоевать путевку в финальную часть мирового первенства.