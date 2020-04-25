Чемпионат России по гандболу досрочно завершен В субботу, 25 апреля, состоялось онлайн-заседание исполкома Федерации гандбола России.

«Всесторонне изучив ситуацию с распространением коронавируса в мире и в России, а также приняв во внимание соответствующие решения Европейской федерации гандбола и Международной федерации гандбола, федеральные и региональные ограничительные мероприятия и мнения российских гандбольных клубов, исполком принял решения по соревнованиям сезона-2019/20 и сезона-2020/2021.

Чемпионаты России в сезонах-2019/20 признаются завершенными. В Суперлиге среди мужчин и женщин итоговая расстановка команд определена по результатам предварительного раунда. Чемпионами России в сезоне-2019/20 признаны «Чеховские медведи» и «Ростов-Дон».

По итогам сезона-2019/20 по спортивному принципу ни одна команда не покидает Суперлигу. При этом лидер Высшей лиги получает право на повышение. Таким образом, в сезоне-2020/20 в мужской Суперлиге могут сыграть 13 команд.

«Финал четырех» женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет 22–23 августа в Москве. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменен. В этом случае путевку в Лигу Европы от России получит команда, занявшая 5-е место в Суперлиге», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации.