Чемпионат России по гандболу досрочно завершен

«Всесторонне изучив ситуацию с распространением коронавируса в мире и в России, а также приняв во внимание соответствующие решения Европейской федерации гандбола и Международной федерации гандбола, федеральные и региональные ограничительные мероприятия и мнения российских гандбольных клубов, исполком принял решения по соревнованиям сезона-2019/20 и сезона-2020/2021.
Чемпионаты России в сезонах-2019/20 признаются завершенными. В Суперлиге среди мужчин и женщин итоговая расстановка команд определена по результатам предварительного раунда. Чемпионами России в сезоне-2019/20 признаны «Чеховские медведи» и «Ростов-Дон».
По итогам сезона-2019/20 по спортивному принципу ни одна команда не покидает Суперлигу. При этом лидер Высшей лиги получает право на повышение. Таким образом, в сезоне-2020/20 в мужской Суперлиге могут сыграть 13 команд.
«Финал четырех» женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет 22–23 августа в Москве. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменен. В этом случае путевку в Лигу Европы от России получит команда, занявшая 5-е место в Суперлиге», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации.
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:30 Хоккей Сергеев Иван Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной., 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав Футбол Третьего Рейха. Как Геббельс запретил сборной играть в Германии В год 75-летия победы над нацизмом продолжаем рассказывать о малоизвестных страницах истории спорта в 30-е и 40-е годы прошлого века. 24.04.2020 09:00 Футбол Волохов Юрий